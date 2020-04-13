Пыльная буря повредила новый мост в Киеве (фото)

Киев накрыла пыльная буря, сопровождаемая сильным ветром и низкой видимостью на дорогах. Из-за непогоды в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста.

Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Об этом сообщил Николай Поровозник.

Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста.



Подольский мост

Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет.

Сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.