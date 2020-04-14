Бизнес-ассоциация предупредила о вероятном подорожании бытовой техники для украинцев

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Из-за вступления в силу обновленного законодательства о коллективном управлении в сфере авторского права, вскоре бытовая техника в Украине может подорожать на 0,4-4%.
Об этом сообщают представители «Европейской бизнес-ассоциации».
Там отмечают, что новый закон обязывает продавцов техники, при помощи которой можно копировать предметы авторского права (например, музыкальные произведения и произведения литературы), уплачивать специальный сбор организациям коллективного управления авторского права. В частности, такие сборы нужно будет платить при продаже MP3-плееров, телевизоров, мобильных телефонов, принтеров и тому подобное.
Накануне первые организации управления авторскими правами обнародовали размеры сборов. Для телевизоров их установили на уровне 0,44% стоимости, а для принтеров — 4,71% стоимости.
«По мнению бизнеса, предложенные отчисления являются слишком высокими, приведут к повышению стоимости такого оборудования для украинского потребителя и дальнейшему росту теневой экономики», — отмечают в «ЕБА».
Бизнес-ассоциация призвала правительство и организации управления авторскими правами провести переговоры об установлении размеров отчислений с бизнесом, однако на последние такие переговоры представители бизнеса не попали.
Пока же «ЕБА» просит правительство отсрочить время уплаты сборов организациям коллективного управления авторскими правами до конца года, чтобы к тому времени обсудить с ними размеры отчислений.
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