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ОПЕК ждет исторического падения спроса на нефть

ОПЕК ждет исторического падения спроса на нефть

В 2020 году произойдет сильнейшее в истории падение спроса на нефть – на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в апрельском отчете ОПЕК, обнародованном в четверг, 16 апреля.

“В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки – до сильнейшего в истории падения около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале этого года составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения – примерно до 20 млн баррелей в сутки”, – говорится в докладе.

При этом риск дальнейшего снижения прогноза остается значительным, особенно для оценки спроса на нефть во втором квартале, уточняет ОПЕК.

Падение спроса на нефть в странах ОЭСР в 2020 году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки, в странах, не входящих в ОЭСР, – на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.

По материалам Корреспондент.net
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