За какие нарушения по ЕСВ не будут штрафовать

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Сроки временного неприменения штрафных санкций по Единому социальному взносу (ЕСВ) продлены до 31 мая 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве
Такая норма содержится в законе от 30.03.2020.
Z 1 po 31 bereznya ta z 1 po 30 kvitnya 2020 roku tymchasovo zvilʹnyayutʹsya vid narakhuvannya, obchyslennya ta splaty YESV lyshe «za sebe»:
С 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 временно освобождаются от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ только «за себя»:
Это предусмотрено Законом Украины № 533 от 17 марта 2020 года. Если плательщик уже осуществил оплату взносов за март и апрель 2020 году до 18 марта 2020, такие суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей (без каких-либо заявлений).
Отсутствуют штрафы за такие нарушения:
Правительство Украины приняло следующие меры с целью поддержки бизнеса во время карантина: на период с 01 марта до 30 апреля 2020 года введен мораторий на проведение проверок бизнеса контролирующими органами; не налагаются штрафы за нарушение налогового законодательства.
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