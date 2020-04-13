За какие нарушения по ЕСВ не будут штрафовать

Сроки временного неприменения штрафных санкций по Единому социальному взносу (ЕСВ) продлены до 31 мая 2020 года.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве

Такая норма содержится в законе от 30.03.2020.

Z 1 po 31 bereznya ta z 1 po 30 kvitnya 2020 roku tymchasovo zvilʹnyayutʹsya vid narakhuvannya, obchyslennya ta splaty YESV lyshe «za sebe»:

fizychni osoby – pidpryyemtsi, v tomu chysli ti, yaki obraly sproshchenu systemu opodatkuvannya;

С 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 временно освобождаются от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ только «за себя»:

Физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения;

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатской, нотариальной деятельности, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности;

Члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Это предусмотрено Законом Украины № 533 от 17 марта 2020 года. Если плательщик уже осуществил оплату взносов за март и апрель 2020 году до 18 марта 2020, такие суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей (без каких-либо заявлений).

Отсутствуют штрафы за такие нарушения:

несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;

неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

несвоевременная подача отчетности, предусмотренной законом №2464, в налоговые органы. При этом абзацы второй и третий пункта 7 части одиннадцатой статьи 25 Закона №2464 относительно такого нарушения, совершенного в периоды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года, не применяются.

Правительство Украины приняло следующие меры с целью поддержки бизнеса во время карантина: на период с 01 марта до 30 апреля 2020 года введен мораторий на проведение проверок бизнеса контролирующими органами; не налагаются штрафы за нарушение налогового законодательства.

Справка Finance.ua:

13 марта Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”. Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского.

До 31 мая 2020 года также продлены сроки начисления плательщикам единого взноса пени, при этом начисленная пеня за периоды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года подлежит списанию.

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