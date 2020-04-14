Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)

Toyota выпустила в ограниченной серии винтажный Land Cruiser, который был сделан в ретро-стиле.

В компании старались полностью повторить стилистику классических модификаций этой модели, поэтому даже официальные изображения выполнены в духе рекламных материалов 90-х.

Кроме того, его выделяет винтажная отделка – разноцветные полосы на боковых частях и обшивка кресел из велюра.



Фото: global.toyota

Базовая версия комплектуется 271-сильным атмосферником V6 и пятиступенчатой механикой, а более дорогая – 304-сильным мотором V8, работающим в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Отмечается, что Land Cruiser 200 Heritage Edition поступит ограниченным тиражом для рынка ОАЭ. Его стоимость составит от 45 до 60 тысяч долларов.



Фото: global.toyota