Рада приняла закон о "законодательном спаме"

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, 242 голосами приняла законопроект об изменениях в регламент, которые позволят избавиться от “законодательного спама”.

Этот закон решили принять после того, как депутаты подали рекордные 16,5 тысячи поправок к закону о банках.

Согласно новой норме закона, на пленарных заседаниях больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые отклонены комитетом.

В случае, если к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов (но не менее 500 поправок), он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю Рады. А решение о рассмотрение по специальной процедуре могут принять только 226 голосами. (До этого настоять на рассмотрении поправки мог один народный депутат.)

Согласно закону, специальная процедура означает, что каждая фракция и группа могут настаивать на рассмотрении пяти поправок, а внефракционный депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

После этого профильному комитету даются два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

При рассмотрении законопроекта на подачу каждой поправки дается до двух минут.

Ранее подкомитет Рады по вопросам банковской деятельности разбил более 16,5 тысячи поправок к законопроекту О банках на 63 абзаца.

Комитет рассмотрит этот закон ко второму чтению 21 апреля.