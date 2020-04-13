В этом году государство не будет закрывать новых шахт — Минэнерго

В течение 2020 года в Украине не будут закрывать новых убыточных шахт, однако планируют завершить закрытие 6 шахт, которые начали закрывать еще 15 лет назад.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.

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Средства на завершение закрытия шести шахт в бюджете есть, завершить все необходимые работы по этому поводу планируют до конца 2020 года.

«Сейчас вместе с Минрегионом отрабатываем вопрос создания Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов. В этом году мы не принимаем решения относительно закрытия ни одной шахты и поддерживаем наших шахтеров в трудные времена», — сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Виталий Шубин.

В правительстве отмечают, что закрытие новых убыточных шахт могут возобновить в 2021 году. Тогда же планируют принимать решение о вероятной приватизации тех государственных шахт, которые остаются прибыльными.