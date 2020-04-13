ЕС хочет создать единую экономическую зону с шестью странами «Восточного партнерства»

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Европейский парламент предложит создание единого экономического пространства между Европейским Союзом и шестью странами «Восточного партнерства», куда входит Украина.
Об этом говорится в проекте отчета Европарламента, который есть в распоряжении Радио Свобода.
Создание единого экономического пространства предлагается в рамках процесса постепенной интеграции в блок.
В проекте Европарламента также осуждаются незаконные действия России в странах Восточного партнерства – Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, в частности дестабилизация, вторжение и аннексия.
Документ должен быть обсужден Комитетом по иностранным делам Европейского парламента в ближайшие недели и потенциально может быть одобрен всей палатой в мае.
Программа «Восточное партнерство» заработала в 2009 году для сближение шести постсоветских стран с ЕС без явного предложения о будущем членстве в блоке.
Грузия, Молдова и Украина уже подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе соглашения о свободной торговле.
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