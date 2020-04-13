ЕС хочет создать единую экономическую зону с шестью странами «Восточного партнерства»

Европейский парламент предложит создание единого экономического пространства между Европейским Союзом и шестью странами «Восточного партнерства», куда входит Украина.

Об этом говорится в проекте отчета Европарламента, который есть в распоряжении Радио Свобода.

Создание единого экономического пространства предлагается в рамках процесса постепенной интеграции в блок.

В проекте Европарламента также осуждаются незаконные действия России в странах Восточного партнерства – Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, в частности дестабилизация, вторжение и аннексия.

Документ должен быть обсужден Комитетом по иностранным делам Европейского парламента в ближайшие недели и потенциально может быть одобрен всей палатой в мае.

Программа «Восточное партнерство» заработала в 2009 году для сближение шести постсоветских стран с ЕС без явного предложения о будущем членстве в блоке.

Грузия, Молдова и Украина уже подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе соглашения о свободной торговле.