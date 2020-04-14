Потребительские настроения украинцев ухудшились

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Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2020 года составил в 73,0 п., что на 8,9 п. ниже, чем в феврале 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
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По данным исследования, индекс текущего состояния упал на 7,3 п., составив 67,2. Индекс экономических ожиданий снизился на 9,9 п. и составил 76,9.
В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,4, что на 4,7 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий стабильный – 185,4, что на 2,7 п. выше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев значительно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 21,5 п. – до значения 154,0.
“Индекс потребительских настроений упал в марте 2020 года до значения апреля 2019 года (месяц перед инаугурацией Президента Владимира Зеленского). В марте 2020 года наибольшее падение зафиксировано по индексам оценки и ожиданий личного дохода и развития экономики в ближайший год. В то же время снижение индекса целесообразности делать крупные покупки является относительно небольшим. Вероятно, потребители настроены сделать запланированные крупные покупки сейчас, ввиду ожидаемого будущего роста цен и девальвации”, – комментируют аналитики Info Sapiens.
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