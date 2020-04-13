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Количество новых вакансий в Украине обнулилось — Рожкова

Количество новых вакансий в Украине обнулилось — Рожкова

По данным Национального банка Украины, на рынке труда исчезли почти все новые вакансии. В то же время работодатели пытаются сохранить существующие рабочие места.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

Как получить помощь по частичной безработице

«Количество новых вакансий обнулилось, они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места и не увольнять работников, очень большое количество людей, к сожалению, временно потеряли доход», — заявила Рожкова.

Чтобы помочь бизнесу, вводят кредитные каникулы и не ухудшают условий кредитования для бизнеса.

На сокращение спроса на рабочую силу влияют негативные прогнозы относительно дальнейшего развития мировой и украинской экономик, считают в Нацбанке. При таких условиях бизнес ожидает сокращение доходов и, соответственно, не набирает новый персонал или сокращает существующих работников.

Справка Finance.ua:

  • Фонд безработицы принял решение о повышении минимального размера помощи на случай безработицы для определенных категорий лиц.
  • Размер выплат: размер выплаты с 650 грн увеличен до 1000 грн в месяц на период карантина и дополнительно в течение 1 месяца после его завершения.

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По материалам Finance.UA
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