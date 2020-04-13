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За год суды закрыли четверть коррупционных дел

За год суды закрыли четверть коррупционных дел

За прошлый год в суды Украины поступило 3949 производств по уголовным делам о совершении коррупционных и связанных с коррупцией преступлений. При этом почти 25% из этих производств суды закрыли.

Об этом сообщает издание “Наші гроші” со ссылкой на проект доклада о принципах реализации антикоррупционной политики в 2019 году, представленный на заседании правительства 15 апреля.

“В 2019 году каждое четвертое (25%) дело было закрыто судом, годом ранее этот показатель был еще больше – 31%”, – говорится в сообщении.

Всего в прошлом году за совершение коррупционного или связанного с коррупцией преступления были осуждены 1479 человек (+10%), оправданы были 526 человек (+33%), по 702-м производства были закрыты”.

В документе отмечается, что с каждым годом в судах увеличивается количество производств, связанных с коррупцией. По состоянию на 31 декабря 2019 г. в судах уже находилось 9054 производства.

По материалам Наші гроші
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