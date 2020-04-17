Кто чаще всего ищет работу в Киеве - данные КГЦЗ

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В Киеве с начала карантина, 12 марта, зарегистрировалось 4600 новых безработных, а в целом с начала года количество безработных в столице выросло на 45%.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ).
Общее число безработных, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 15 апреля – около 13 500 человек. Это на 60% больше, чем на это время 2019 года.
Среди безработных, обратившихся в службу занятости не позднее одного года после увольнения, преобладают:
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Конкуренция: самая большая – среди юристов и менеджеров (на одну вакансию претендует 18 человек), наименьшая – среди квалифицированных рабочих с инструментом, представителей простейших профессий и лиц без профессии.
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