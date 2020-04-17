Кто чаще всего ищет работу в Киеве - данные КГЦЗ

В Киеве с начала карантина, 12 марта, зарегистрировалось 4600 новых безработных, а в целом с начала года количество безработных в столице выросло на 45%.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ).

Общее число безработных, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 15 апреля – около 13 500 человек. Это на 60% больше, чем на это время 2019 года.

Среди безработных, обратившихся в службу занятости не позднее одного года после увольнения, преобладают:

бывшие работники торговли (22%);

государственного управления (13%);

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финансовой и страховой деятельности (11%);

предприятий перерабатывающей промышленности (9%).

Конкуренция: самая большая – среди юристов и менеджеров (на одну вакансию претендует 18 человек), наименьшая – среди квалифицированных рабочих с инструментом, представителей простейших профессий и лиц без профессии.

Справка Finance.ua:

На период карантина минимальный размер помощи на случай безработицы увеличили с 650 гривен до 1000 гривен.

Как ранее заявил глава МВД Арсен Аваков, выплаты помощи по безработице через центры занятости составляют минимум 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и других факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум выплаты – 8408 грн/мес.

В Государственном центре занятости рассказали, каким образом можно подать документы для получения помощи в период карантина.

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