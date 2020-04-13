Volkswagen заявил о возобновлении производства

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Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил, что уже скоро возобновит производство машин после паузы в связи с пандемией коронавируса.
В частности, уже 20 апреля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3. Это будет первая попытка концерна по производству электрокаров. Их выпуск на этом заводе планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года изготовить 22 единиц.
Чуть позже, 27 апреля, откроются заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере.
За пределами Германии первым возобновит работу завод в Словакии – 20 апреля автопроизводство стартует в Братиславе. Позже, 27 апреля, возобновятся работы на заводах в России, Португалии, Испании и США.
Уже в течение мая производство будет возобновляться в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.
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