Volkswagen заявил о возобновлении производства

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил, что уже скоро возобновит производство машин после паузы в связи с пандемией коронавируса.

В частности, уже 20 апреля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3. Это будет первая попытка концерна по производству электрокаров. Их выпуск на этом заводе планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года изготовить 22 единиц.

Чуть позже, 27 апреля, откроются заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере.

За пределами Германии первым возобновит работу завод в Словакии – 20 апреля автопроизводство стартует в Братиславе. Позже, 27 апреля, возобновятся работы на заводах в России, Португалии, Испании и США.

Уже в течение мая производство будет возобновляться в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.