В SkyUp рассказали об убытках и возобновлении работы

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Авиакомпания SkyUp за 2 года полетов не сгенерировала убытков, заявил директор по продажам авиаперевозчика Александр Джиджора во время онлайн Авиамарафона.
«У нас нет поставщиков, которым мы должны, кроме текущих операционных расходов. Ни за аэронавигацию, ни аэропортам, ни за топливо. Поэтому у нас риски меньше, чем у других авиаперевозчиков», — отметил топ-менеджер.
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По его словам, сейчас авиакомпания выполняет рейсы, которые покрывают ее расходы, что позволяет не нести затрат на консервацию флота. Также SkyUp старается распределять нагрузку на пилотов и бортпроводников, чтобы они имели летную практику и могли продлить свои лицензии.
«На момент, когда мы уже не сможем летать, мы не так много понесем потерь, чтобы переживать о том, что не взлетим. Стоит ли переживать за нас в будущем? Стоит ожидать, что какие-то оптимизации расписания будут проведены», — отметил Джиджора.
Под сокращение планируется пустить новые маршруты. «В полетной программе не будет направлений, которые мы планировали только запускать — тех, которых не было летом прошлого года, и по которым мы не летали зимой этого года», — добавил директор по продажам SkyUp.
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