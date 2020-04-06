Межбанк: спекулянты умело раскачивали курс

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Ситуация на валютном рынке остается достаточно напряженной. По прежнему ключевых игроков на межбанке немного и каждый выход крупного покупателя или продавца полностью меняет расклад спроса и предложения, что в свою очередь – существенно влияет на курс.
Сегодня продавцов оказалось явно меньше, а вот с покупателями, особенно нерезидентами, проблем не было вообще. Практически благодаря их активной скупке доллара – курс в течение дня снова сильно лихорадило.
Многие небольшие покупатели и продавцы сейчас превратились в заложников курсовых игр крупных компаний.
НБУ не принимал участия в торговой сессии, что позволяло спекулянтам достаточно неплохо зарабатывать как на страхах покупателей ( “вдруг все не купим, надо закрываться” ), так и на периодической жадности продавцов (“а вдруг можно будет продать подороже – подождем еще”). Подстраиваясь под действия то первых, то вторых – спекулянты умело раскачивали курс в течение дня.
А очередное “зависание Верховной Рады” с принятием “антиколомойского” закона и перспектив по траншу МВФ – только облегчало им эту задачу.
Ход торгов
Котировки доллара стартовали с уровней 27,28/27,32 гривен, что уже было существенно выше вчерашнего закрытия 27,20/27,24. Основные покупатели “не засветились” сразу со всеми своими объемами и продавцы постепенно снизили свои запросы.
К 11:00 доллар подешевел до 27,23/27,26 гривен, а к 12 часам и до 27,18/27,21. Но тут на рынок начали выходить нерезиденты, что быстро изменило расклад сил на межбанке.
К обеду курс уже начало шатать, а спрос быстро увеличивался. Хотя формально котировки еще находились в пределах 27,18/27,21 до 14:00.
Нерезиденты скупались активно, и это воодушевило продавцов. Они задрали котировки и к 15:00 доллар уже находился на отметке 27,195/27,225 гривен, а затем быстро дошел и до уровня 27,26/27,29 уже до самого конца сессии. НБУ на рынок не выходил.
Главные события 15 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,19 / 27,22
евро – 29,68 / 29,71
российский рубль – 0,3650 / 0,3655
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0903 / 1,0905
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