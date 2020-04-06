Межбанк: спекулянты умело раскачивали курс

Ситуация на валютном рынке остается достаточно напряженной. По прежнему ключевых игроков на межбанке немного и каждый выход крупного покупателя или продавца полностью меняет расклад спроса и предложения, что в свою очередь – существенно влияет на курс.

Сегодня продавцов оказалось явно меньше, а вот с покупателями, особенно нерезидентами, проблем не было вообще. Практически благодаря их активной скупке доллара – курс в течение дня снова сильно лихорадило.

Многие небольшие покупатели и продавцы сейчас превратились в заложников курсовых игр крупных компаний.

НБУ не принимал участия в торговой сессии, что позволяло спекулянтам достаточно неплохо зарабатывать как на страхах покупателей ( “вдруг все не купим, надо закрываться” ), так и на периодической жадности продавцов (“а вдруг можно будет продать подороже – подождем еще”). Подстраиваясь под действия то первых, то вторых – спекулянты умело раскачивали курс в течение дня.

А очередное “зависание Верховной Рады” с принятием “антиколомойского” закона и перспектив по траншу МВФ – только облегчало им эту задачу.

Ход торгов

Котировки доллара стартовали с уровней 27,28/27,32 гривен, что уже было существенно выше вчерашнего закрытия 27,20/27,24. Основные покупатели “не засветились” сразу со всеми своими объемами и продавцы постепенно снизили свои запросы.

К 11:00 доллар подешевел до 27,23/27,26 гривен, а к 12 часам и до 27,18/27,21. Но тут на рынок начали выходить нерезиденты, что быстро изменило расклад сил на межбанке.

К обеду курс уже начало шатать, а спрос быстро увеличивался. Хотя формально котировки еще находились в пределах 27,18/27,21 до 14:00.

Нерезиденты скупались активно, и это воодушевило продавцов. Они задрали котировки и к 15:00 доллар уже находился на отметке 27,195/27,225 гривен, а затем быстро дошел и до уровня 27,26/27,29 уже до самого конца сессии. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 15 апреля на межбанке:

доллар с утренних 27,28/27,32 гривен после активных колебаний в течение дня – формально просел до 27,26/27,29 к концу торгов;

Нацбанк интервенций не проводил;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,2265 гривен, а официальный на 16 апреля составил 27,2219 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,19 / 27,22

евро – 29,68 / 29,71

российский рубль – 0,3650 / 0,3655

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0903 / 1,0905

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