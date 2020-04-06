В "Дії" запустят электронные паспорта

В Украине запустят электронные версии внутреннего и загранпаспортов на портале государственных услуг «Дія» .

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров на заседании. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пока е-паспорта будут реализовывать в рамках экспериментального проекта.

Кому доступен: заказать е-паспорта можно будет лицам от 14 лет, которые в установленном законом порядке получили паспорта гражданина Украины в форме карточки и/или заграничный паспорт.

Как заказать:

необходимо скачать на смартфон мобильное приложение портала «Дія» и пройти электронную аутентификацию;

лицу автоматически через приложение передается сообщение о формировании е-паспорта вместе с электронным идентификатором – QR-кодом;

доступны такие е-паспорта будут в течение срока действия их оригиналов.

На FACEBOOK-странице портала отмечают, что с 15 апреля юридическая сила электронных ID-карты и заграничного биометрического паспорта определена Постановлением КМУ. Это означает, что паспорта в “Дія” являются цифровыми аналогами оригинальных документов.

“Украина — первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов. Используйте их в ситуациях, где вам нужен обычный паспорт гражданина Украины — внутри страны. Не волнуйтесь, если забыли оригиналы дома во время карантина. Предъявляйте электронные паспорта с “Дія” для удостоверения личности”, – говорится в сообщении.

Когда услуга станет доступной: после официального релиза паспортов все украинцы смогут пользоваться цифровыми документами. Сейчас они доступны только для бета-тестеров.

Справка Finance.ua:

Приложение «Дія» доступно в Apple Store и Google Play.

Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дія» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.

В приложении государственных услуг онлайн «Дія» уже доступны электронные водительские права и технический паспорт, упрощенная регистрация и закрытие ФЛП , электронный студенческий билет.