В "Дії" запустят электронные паспорта

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В Украине запустят электронные версии внутреннего и загранпаспортов на портале государственных услуг «Дія» .
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров на заседании. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пока е-паспорта будут реализовывать в рамках экспериментального проекта.
Кому доступен: заказать е-паспорта можно будет лицам от 14 лет, которые в установленном законом порядке получили паспорта гражданина Украины в форме карточки и/или заграничный паспорт.
Как заказать:
На FACEBOOK-странице портала отмечают, что с 15 апреля юридическая сила электронных ID-карты и заграничного биометрического паспорта определена Постановлением КМУ. Это означает, что паспорта в “Дія” являются цифровыми аналогами оригинальных документов.
“Украина — первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов. Используйте их в ситуациях, где вам нужен обычный паспорт гражданина Украины — внутри страны. Не волнуйтесь, если забыли оригиналы дома во время карантина. Предъявляйте электронные паспорта с “Дія” для удостоверения личности”, – говорится в сообщении.
Когда услуга станет доступной: после официального релиза паспортов все украинцы смогут пользоваться цифровыми документами. Сейчас они доступны только для бета-тестеров.
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