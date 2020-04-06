Кабмин отменил регулирование тарифов на авиабилеты

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Правительство отменило решение Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 года, которое предоставляло полномочия органам исполнительной власти и исполнительным органам городских советов устанавливать предельные тарифы на авиабилеты.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 15 апреля.
“Предлагается отменить протокольное решение относительно принятия постановления 1548, которым предусматривалось установление полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен тарифов, которыми устанавливаются предельные тарифы услуг авиационных перевозок пассажиров. Поскольку ценовое регулирование пока осуществлять почти невозможно. Пассажирские перевозки у нас пока отсутствуют”, – сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время доклада на заседании правительства.
Правительство, в свою очередь, поддержало данное предложение.
Напомним, правительство 16 марта 2020 года приняло протокольное решение №7 о принятии постановления Кабинета Министров Украины “О внесении дополнения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 г. № 1548”. Согласно этому решению, на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, Мининфраструктуры получило полномочия установить предельные тарифы на услуги авиационных перевозок для граждан Украины, которые будут возвращаться домой.
В Украине с 18 марта были остановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. После этого Министерство инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины совместно с украинскими авиакомпаниями начали осуществлять специальные рейсы для возвращения украинских граждан домой. С 28 марта выполнение таких рейсов было прекращено.
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