Украина купит 838 аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестбанка — Степанов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решил выделить кредитные средства Украине на приобретение 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Переговоры с банком проводило Министерство развития территорий совместно с Министерством здравоохранения.
Однако Минздрав рассматривает возможность приобретения аппаратов ИВЛ украинского производства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В то же время производитель сельхозтехники «Аверс-Агро» начал выпуск аппаратов ИВЛ.
Предприятие принимает участие в международном проекте вместе с производителями из Италии и Германии, где аппараты уже получили лицензию. На этой неделе первые 10 аппаратов будут переданы в Гослекслужбу.
Напомним, Всемирный банк после переговоров с официальной делегацией Украины согласился выделить $135 млн на модернизацию отрасли здравоохранения и противостояние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Из этой суммы $50 млн поступят в госбюджет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияВчера, 10:30 - 2096 10
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 14625 5
Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса - КличкоВчера, 15:19 - 432 4
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1214 3
Кулеба назвал самый оптимистичный сценарий возобновления путешествий по мируВчера, 08:32 - 2274 3
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 14625 5
Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грнВчера, 09:01 - 9447
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 3139
Межбанк: рынок снова начал нервничатьВчера, 11:10 - 2163
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияВчера, 10:30 - 2096 10
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 341
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1701
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9841 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3767 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7256 34