Украина купит 838 аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестбанка — Степанов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решил выделить кредитные средства Украине на приобретение 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Переговоры с банком проводило Министерство развития территорий совместно с Министерством здравоохранения.

Однако Минздрав рассматривает возможность приобретения аппаратов ИВЛ украинского производства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время производитель сельхозтехники «Аверс-Агро» начал выпуск аппаратов ИВЛ.

Предприятие принимает участие в международном проекте вместе с производителями из Италии и Германии, где аппараты уже получили лицензию. На этой неделе первые 10 аппаратов будут переданы в Гослекслужбу.

Напомним, Всемирный банк после переговоров с официальной делегацией Украины согласился выделить $135 млн на модернизацию отрасли здравоохранения и противостояние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Из этой суммы $50 млн поступят в госбюджет.