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OnePlus анонсировала беспроводные наушники с автономностью 20 часов (фото)

OnePlus анонсировала беспроводные наушники с автономностью 20 часов (фото)

Компания OnePlus представила и беспроводные наушники (с шейным ободом) под названием Bullets Wireless Z. Новинка отличается длительным временем автономной работы и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge. Таким образом, устройство может работать на одном заряде батареи до 20 часов, а всего 10 минут подзарядки позволяет прослушивать музыку на протяжении 10 часов.

Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z оснащены чипом с поддержкой Bluetooth 5, 9,2-миллиметровыми динамиками и портом для зарядки USB Type-C. Для устройства заявлена защита от влаги и пота в соответствии со стандартом IP55.


Фото: gsmarena

Среди прочих функций упоминается Magnetic Controls – воспроизведение музыки автоматически приостанавливается или возобновляется, когда два наушника соединяются при помощи магнита или разъединяются, соответственно. На поддерживаемых смартфонах OnePlus можно воспользоваться функциями быстрого соединения и переключения между двумя подключенными устройствами. Дополнительно упоминается о поддержке режима с низкими задержками при передаче сигнала.


Фото: gsmarena

Новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z поступят в продажу по цене $49,95, но дата их выхода на рынок пока не называется.

По материалам ITC.ua
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