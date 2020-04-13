OnePlus анонсировала беспроводные наушники с автономностью 20 часов (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания OnePlus представила и беспроводные наушники (с шейным ободом) под названием Bullets Wireless Z. Новинка отличается длительным временем автономной работы и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge. Таким образом, устройство может работать на одном заряде батареи до 20 часов, а всего 10 минут подзарядки позволяет прослушивать музыку на протяжении 10 часов.
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z оснащены чипом с поддержкой Bluetooth 5, 9,2-миллиметровыми динамиками и портом для зарядки USB Type-C. Для устройства заявлена защита от влаги и пота в соответствии со стандартом IP55.
Фото: gsmarena
Среди прочих функций упоминается Magnetic Controls – воспроизведение музыки автоматически приостанавливается или возобновляется, когда два наушника соединяются при помощи магнита или разъединяются, соответственно. На поддерживаемых смартфонах OnePlus можно воспользоваться функциями быстрого соединения и переключения между двумя подключенными устройствами. Дополнительно упоминается о поддержке режима с низкими задержками при передаче сигнала.
Фото: gsmarena
Новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z поступят в продажу по цене $49,95, но дата их выхода на рынок пока не называется.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияВчера, 10:30 - 1948 9
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареПозавчера, 20:03 - 5742 5
Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса - КличкоВчера, 15:19 - 348 4
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силПозавчера, 18:05 - 10454 4
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1028 3
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 11217 3
Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грнВчера, 09:01 - 8179
МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два годаВчера, 05:43 - 3314
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 2769
Кулеба назвал самый оптимистичный сценарий возобновления путешествий по мируВчера, 08:32 - 2244 3
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 326
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1678
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9738 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3752 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7241 34