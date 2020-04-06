Иностранцы продолжили избавляться от украинских ОВГЗ

По состоянию на 15 апреля портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 840,22 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком.

За неделю он сократился на 1,53 млрд грн. В основном – за счет иностранцев, которые урезали свой портфель на 2,05 млрд грн.

А вот банки, наоборот, нарастили портфель на 780 млн грн.

Структура держателей выглядит следующим образом (доля):

банки – 339,8 млрд грн (40,44%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (38,63%);

нерезиденты – 115,79 млрд грн (13,78%);

юрлица – 51,55 млрд грн (6,14%);

физлица – 8,5 млрд грн (1,01%).

Напомним, неделю назад портфель держателей украинских ОВГЗ составлял 841,75 млрд грн. За семь дней он сократился на 10,76 млрд грн. Хотя главными держателями облигаций оставались банки, они уменьшили портфель за этот период на 6,19 млрд грн. Портфель НБУ за неделю не менялся, а иностранцы уменьшили его на 2,87 млрд грн.