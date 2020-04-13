В МОН прокомментировали, как урезание бюджета отразится на зарплатах учителей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений.
Об этом во время брифинга представителей правительства завила в. и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
“Бюджет Министерства образования был сбалансирован в 2020 году, мы понимаем критичность ситуации, которая связана с коронавирусом, он содержал расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция, в ней ни в коем случае не произошло изменений. Поэтому выплата учителям по образовательной субвенции должна происходить согласно утвержденным расходам органами местного самоуправления. Учителя должны получать среднюю заработную плату”, — отметила Мандзий.
По ее словам, выплата заработной платы воспитателям дошкольного образования происходит из местных бюджетов.
“Также в бюджете не были уменьшены расходы на выплату заработных плат преподавателям высших учебных заведений. Поэтому это никак не отразится на выплате заработных плат работникам сферы образования”, — добавила она.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияВчера, 10:30 - 2096 10
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 14625 5
Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса - КличкоВчера, 15:19 - 432 4
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1214 3
Кулеба назвал самый оптимистичный сценарий возобновления путешествий по мируВчера, 08:32 - 2274 3
Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн - Изменения в госбюджет (инфографика)Вчера, 12:07 - 14625 5
Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грнВчера, 09:01 - 9447
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 3139
Межбанк: рынок снова начал нервничатьВчера, 11:10 - 2163
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияВчера, 10:30 - 2096 10
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 341
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1701
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9841 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3767 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7256 34