В МОН прокомментировали, как урезание бюджета отразится на зарплатах учителей

Урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений.

Об этом во время брифинга представителей правительства завила в. и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Бюджет Министерства образования был сбалансирован в 2020 году, мы понимаем критичность ситуации, которая связана с коронавирусом, он содержал расходы потребления и расходы развития. Расходы потребления, в частности, образовательная субвенция, в ней ни в коем случае не произошло изменений. Поэтому выплата учителям по образовательной субвенции должна происходить согласно утвержденным расходам органами местного самоуправления. Учителя должны получать среднюю заработную плату”, — отметила Мандзий.

По ее словам, выплата заработной платы воспитателям дошкольного образования происходит из местных бюджетов.

“Также в бюджете не были уменьшены расходы на выплату заработных плат преподавателям высших учебных заведений. Поэтому это никак не отразится на выплате заработных плат работникам сферы образования”, — добавила она.