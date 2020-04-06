В ЕС рассказали, как планируют открывать границы

Снимать ограничения на пересечение границ внутри шенгенской зоны и для иностранцев ЕС будет постепенно.

Этот процесс затянется, об этом сообщили в совместном предложении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля, передает “Европейская правда”.

По словам руководителей ЕС, закрытие границ уже не может быть ключевой мерой для сдерживания эпидемии.

“Распространение вируса не может быть сдержано при помощи границ, а действия, к которым прибегают в изоляции, имеют все меньший эффект”, – констатирует документ.

“Меры по сдерживанию (эпидемии), а также их постепенное ослабление, влияют не только на здравоохранение, но также на производственные цепочки и на национальные и трансграничные транспортные системы, необходимые для обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг”, – говорят президенты ЕК и Евросовета.

По их мнению, необходимо взять на вооружение “поэтапный подход к открытию внутренних и внешних границ, результатом которого должно быть восстановление нормального функционирования Шенгенской зоны”.

В документе нет никаких дат или указаний относительно времени, однако в Брюсселе поясняют, что быстрого восстановления Шенгена не будет.

“Открытие границ – это вопрос долгосрочный”, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.