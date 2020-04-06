Увеличена максимальная сумма дешевых кредитов для бизнеса

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Кабинет министров Украины увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 3 млн грн c 2 млн грн.
Соответствующее постановление было принято сегодня.
Что это дает. Принятые изменения позволяют увеличить до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.
Кредитные каникулы под “ноль”. Для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год.
Основное условие для предпринимателей – сохранение не менее 80% рабочих мест.
Карантинные послабления:
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