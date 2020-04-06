Увеличена максимальная сумма дешевых кредитов для бизнеса

Кабинет министров Украины увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 3 млн грн c 2 млн грн.

Соответствующее постановление было принято сегодня.

Что это дает. Принятые изменения позволяют увеличить до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы. Их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 млн грн.

Расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели. Кроме того, предусматривается пополнение оборотного капитала.

Реклама

Кредитные каникулы под “ноль”. Для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год.

Основное условие для предпринимателей – сохранение не менее 80% рабочих мест.

Справка Finance.ua:

Карантинные послабления:

с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;

временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;

введен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

на 3 месяца отсрочено обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий “упрощенцев”;

до 1 июля 2020 года продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не взимается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐