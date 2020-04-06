Криклий спрогнозировал, когда запустят общественный транспорт

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Общественной транспорт в Украине будет возобновлять свою работу постепенно, не раньше мая.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире Obozrevatel TV.
“Я думаю, что говорить о конкретных сроках сейчас – это очень преждевременно. Но точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль”, – сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста о конкретных сроках запуска метро и общественного транспорта в Украине.
По его словам, возобновление работы общественного транспорта будет происходить постепенно, до полного снятия карантина.
Он отметил, что это произойдет в случае уменьшения количества заболеваний коронавирусом COVID-19 и смертей, вызванных этим вирусом.
Министр подчеркнул, что начало работы общественного транспорта зависит прежде всего от того, как украинские граждане будут соблюдать правила карантина и самоизоляции.
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