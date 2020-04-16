Из-за коронавируса около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу - эксперт

Из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу. Сейчас они ждут открытия границ, чтобы снова поехать на заработки.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“По данным различных опросов, которые проводятся сегодня в Польше, 30% украинцев там потеряли работу. Сейчас они сидят в основном дома и ждут открытия границ, чтобы снова ехать на заработки. В условиях карантина, когда страны закрыты и внутренние передвижения ограничены, можно только надеяться на скорейшее восстановление экономической активности”, – рассказывает он.

“Наши граждане работают почти во всех отраслях, способствуют значительному росту ВВП страны и готовы проводить на работе гораздо больше времени, чем поляки (10-12 часов в сутки). Но в условиях карантина, когда остановлены все предприятия, которые не задействованы в поддержании жизненного цикла страны, многие работники временно потеряют свою работу”, – добавляет он.

Так, по его словам, если за коронавирусом придет экономический кризис, некоторые предприятия могут не открыться вообще.

“Если экономика Польши в этом году будет направляться в рецессию, украинские трудовые мигранты все равно будут очень нужны в этой стране, потому что в условиях нехватки рабочих рук именно наши граждане могут быстро и профессионально закрыть эту потребность. Для того, чтобы Польша отказалась от украинцев, ее экономика должна упасть на уровень нашей страны (сейчас ВВП Польши в 5 раз выше украинского), и тогда местные зарплаты перестанут интересовать наших граждан”, – объясняет эксперт.