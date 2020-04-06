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Межбанк: рынок снова начал нервничать

Межбанк: рынок снова начал нервничать

Среда во многом повторит сценарий предыдущего дня, но с некоторыми своими нюансами. Главными игроками на торгах останутся все те же местные крупные компании, нерезиденты и НБУ. Но дополнительно к обычному раскладу на рынке, когда он зависит от ситуативных задач крупных участников торгов – сегодня политический фактор сыграет свою роль в формировании тренда и вообще очень сильно будет влиять на рынок.

Дело в том, что после принятия бюджета с дефицитом в 298 млрд гривен и заложенным в него финансированием от МВФ – очень неплохо было бы понимать, когда и в каких объемах оно будет. А вот тут загвоздка – если закон о земле смогли разблокировать, то по “антиколомойскому” закону – политическое шоу продолжается. И хотя предварительно говорили о 15 апреля, как дне второго слушания этого закона – пока это все зависло в воздухе. А без этого – вопрос о получении транша, необходимого для финансирования дыр в бюджете, тоже подвис.

Валютный рынок тоже не понимает,как все пойдет дальше, и снова начал нервничать. Если добавить к этому периодические скупки валюты все тем же банком с английскими корнями и спекулятивные раскачки межбанка в этот момент – вот мы и получаем сейчас ту картину, которую опять нельзя назвать стабильностью.

Сегодня спекулянты продолжат работать на межбанке как «в две стороны», так и пытаться раскачать рынок, пользуясь ситуацией. Причем как в сторону повышения,так и понижения котировок в течение дня.

По прогнозу Finance.ua, объемы операций на торгах в среду составят до $270-330 млн при заключении до 480-640 сделок с коридором по доллару в пределах 27,15-27,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,20 / 27,24
евро – 29,81 / 29,85
российский рубль – 0,3730 / 0,3737

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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