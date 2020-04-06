Межбанк: рынок снова начал нервничать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда во многом повторит сценарий предыдущего дня, но с некоторыми своими нюансами. Главными игроками на торгах останутся все те же местные крупные компании, нерезиденты и НБУ. Но дополнительно к обычному раскладу на рынке, когда он зависит от ситуативных задач крупных участников торгов – сегодня политический фактор сыграет свою роль в формировании тренда и вообще очень сильно будет влиять на рынок.
Дело в том, что после принятия бюджета с дефицитом в 298 млрд гривен и заложенным в него финансированием от МВФ – очень неплохо было бы понимать, когда и в каких объемах оно будет. А вот тут загвоздка – если закон о земле смогли разблокировать, то по “антиколомойскому” закону – политическое шоу продолжается. И хотя предварительно говорили о 15 апреля, как дне второго слушания этого закона – пока это все зависло в воздухе. А без этого – вопрос о получении транша, необходимого для финансирования дыр в бюджете, тоже подвис.
Валютный рынок тоже не понимает,как все пойдет дальше, и снова начал нервничать. Если добавить к этому периодические скупки валюты все тем же банком с английскими корнями и спекулятивные раскачки межбанка в этот момент – вот мы и получаем сейчас ту картину, которую опять нельзя назвать стабильностью.
Сегодня спекулянты продолжат работать на межбанке как «в две стороны», так и пытаться раскачать рынок, пользуясь ситуацией. Причем как в сторону повышения,так и понижения котировок в течение дня.
По прогнозу Finance.ua, объемы операций на торгах в среду составят до $270-330 млн при заключении до 480-640 сделок с коридором по доллару в пределах 27,15-27,45 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,20 / 27,24
евро – 29,81 / 29,85
российский рубль – 0,3730 / 0,3737
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)Вчера, 13:04 - 3193 16
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 105585 13
Сколько потеряла торговля с начала карантинаВчера, 12:51 - 1374 8
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсииВчера, 12:04 - 9489 4
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияОколо часа назад - 373 3
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 105585 13
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсииВчера, 12:04 - 9489 4
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4336
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 3777 2
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 3324 2
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Вчера, 17:10 - 208
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 1319
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9243 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3640 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7125 34