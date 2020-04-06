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В Deutsche Bank рассказали, когда главные мировые центробанки выпустят цифровую валюту

В Deutsche Bank рассказали, когда главные мировые центробанки выпустят цифровую валюту

Группа центральных банков, представляющая примерно пятую часть населения мира, выпустит цифровую валюту (CBDC) в ближайшие три года.

Об этом заявил аналитик Deutsche Bank Марион Лабур.

По информации издания, о совместной работе над CBDC центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии объявили в начале года.

В проекте также принимает участие Банк международных расчетов (BIS).

Участникам группы еще предстоит оценить экономический, функциональный и технический дизайн цифровой валюты центробанка и ее трансграничную совместимость. Первая их встреча состоится в текущем месяце.

Решившие совместно работать над CBDC центробанки находятся на различных стадиях изучения технологии.

Например, Банк Швеции заявил о начале тестирования электронной кроны, а Банк Японии, ранее отвергавший планы выпуска цифровой валюты, только в январе решил приступить к изучению такой возможности.

По материалам Forklog
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