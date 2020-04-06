Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

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Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса за день выросло более чем на шесть миллиардов долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
Об этом сообщает Forbes.
По информации журнала, к закрытию торгов на Нью-йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2238 долларов за штуку.
Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на 6,4 миллиарда долларов (около 5%) − до 138 миллиардов долларов.
При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на 2,2 миллиарда долларов − до 44,8 миллиарда долларов.
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