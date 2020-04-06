0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 481 0

Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса за день выросло более чем на шесть миллиардов долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Об этом сообщает Forbes.

По информации журнала, к закрытию торгов на Нью-йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2238 долларов за штуку.

Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на 6,4 миллиарда долларов (около 5%) − до 138 миллиардов долларов.

При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на 2,2 миллиарда долларов − до 44,8 миллиарда долларов.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.