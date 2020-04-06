Импорт электроэнергии из России уменьшился в 23 раза - "Укрэнерго"

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Импорт электроэнергии в Украину в марте 2020 года составил 442,51 миллиона кВт-ч, что на 19,7% меньше, чем в феврале 2020 года.
Об этом сообщает пресс служба “Укрэнерго”.
В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в марте поступило 9,2 млн кВт-ч (менее 0,1% от общего производства), что в 9 раз меньше, чем в феврале 2020 года.
При этом, импорт из России уменьшился в 22,8 раза (с 34 млн кВт-час до 1,5 млн кВт-ч), а из Беларуси – в 6,4 раза (с 48,9 млн кВт-час до 7,7 млн кВт-ч).
Также для обеспечения операционной безопасности в марте импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 99% (из России – на 352,8 млн кВт-ч, из Беларуси – на 408 млн кВт-ч). В целом в марте на эти две страны приходится 2% от всего импорта в Украину.
Напомним, что во исполнение Постановления НКРЭКУ № 766 от 8.04.2020 г. пропускная способность межгосударственных связей по направлениям Украина-Беларусь, Украина-Россия, Беларусь-Украина и Россия-Украина ограничена до 0 МВт с 12 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.
Импорт в торговую зону “острова Бурштынской ТЭС”, работающего синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в марте 2020 года составил 433,3 млн кВт-ч, что на 7,4% меньше, чем в феврале.
Больше всего (309,4 млн кВт-ч) электроэнергии было импортировано из Словакии (на 14,4% больше, чем в феврале).
Всего в I квартале 2020 года объем импорта электроэнергии в Украину был на 12% меньше (1554 млн кВт-ч), чем в IV квартале 2019 года (1762 млн кВт-ч). В частности, 203 млн кВт-ч – в ОЭС Украины и 1351 млн кВт-ч – в “остров Бурштынской ТЭС”.
При этом, импорт электроэнергии из России уменьшился в 5,4 раза (286,3 млн кВт-ч до 53,4 млн кВт-ч), а из Беларуси – в 2,8 раза (с 421,7 млн кВт-ч до 149,6 млн кВт-ч).
Экспорт электроэнергии в марте 2020 года составил 773,6 млн кВт-ч, что на 4,5% больше, чем в феврале. Экспорт демонстрирует тенденцию к устойчивому росту с начала года, прежде всего из-за увеличения поставок электроэнергии в Венгрию.
Объемы экспорта в марте превысили импорт на 74,8%. Больше всего экспортировано в Венгрию (423,4 млн кВт-ч, что на 14% больше, чем в феврале).
В целом за I квартал 2020 года экспорт электроэнергии составил 2211 млн кВт-ч. Это на 13% больше, чем за IV квартал 2019 года (1960,6 млн кВт-ч). Больше всего за этот период экспортировано также в Венгрию – 1072,7 млн кВт-час.
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