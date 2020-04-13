Криптобиржа-2020: StormGain

С каждым годом на рынок криптоторговли выходит все меньше новых участников: с одной стороны, он уже устоялся и есть свои лидеры; с другой стороны, требуется больше ресурсов на раскрутку и предложение более лояльных программ для привлечения клиентов. Поэтому появление новых игроков вызывает неподдельный интерес со стороны сообщества. Самым ярким новичком последних двух лет стала криптобиржа StormGain. Давайте оценим, насколько биржа хороша и заслуживает ли нашего внимания.

История создания

Компания StormGain была зарегистрирована в июле 2019 года. На текущий момент рекламная активность замечена в странах Азии, Латинской Америки, Западной и Восточной Европы. Список поддерживаемых языков это только подтверждает:

Рекламная кампания

Говоря о мощной рекламной кампании, мы не подразумеваем продвижение в сети за счет накрутки посещений сайта, покупки баннеров или записи youtube-обзоров. StormGain в том же 2019 году стала официальным спонсором английского клуба, входящего в Премьер-Лигу, Newcastle United. Мощный старт, не так ли?

Обратите внимание на нарукавный логотип у Валентино Лазаро.

Исходя из предполагаемого бюджета, можно говорить о том, что биржа имеет амбициозные цели и рассчитывает на захват значительной доли рынка. Давайте теперь рассмотрим, что она предлагает непосредственно для трейдеров.

Юзабилити и эргономика

Сайт компании построен с учетом неофициального правила «трех кликов», когда нужная информация находится в несколько действий, а группировка проста и понятна.

То же касается и платформы. Отдельно стоит заметить, что непосредственно в ней имеются видеоуроки, позволяющие максимально быстро адаптироваться даже новичкам в трейдинге и криптоинвестициях.

Это, безусловно, можно отнести к преимуществам компании, поскольку даже элементарной мультиязычной поддержки нет у многих криптовалютных игроков, а чтобы платформа включала в себя еще и обучающий материал, явление новое.

Торговые условия

По размеру совокупной комиссии среди лидеров криптоиндустрии StormGain занимает третью позицию, по оценке портала BeInCrypto.

При этом компания предлагает максимальное для рынка плечо и нулевой спрэд на некоторые инструменты. Если говорить о количестве криптовалют, то их насчитывается около трех десятков, и это можно отнести к недостаткам рассматриваемой биржи.

Однако, справедливости ради, отметим, что есть все самые популярные инструменты: bitcoin, ethereum, ripple, eos, stellar, monero и другие.

В StormGain достаточно высокие требования к размеру первоначального депозита – не менее 50 USDT. Размер минимальной сделки – 10 USDT. Но здесь стоит учитывать наличие еще одной особенности платформы, мультипликатора. Это кредитное плечо, которое можно использовать непосредственно при открытии сделки, таким образом, торговля может быть как консервативной, так и резко агрессивной. Все зависит от собственных предпочтений трейдера, а не регламентируется компанией посредством фиксированных условий счета, как у остальных криптоброкеров.

Холдинг и криптокошельки

StormGain пытается взять лучшее от криптоброкеров и криптобирж. Помимо достаточно удобной торговой платформы, понятной как профессионалу, так и начинающему, компания предлагает услуги по хранению криптовалют в электронных кошельках с обеспечением дивидендов в размере до 10% годовых! Для холдинга доступны криптокошельки в следующих валютах: USDT, BTC, LTC, ETH, XRP и BCH.

Комиссии за ввод и вывод в криптовалюте одни из самых низких на рынке.

Если у вас нет криптовалюты, ее можно купить в StormGain непосредственно с банковской карточки. Комиссия в этом случае будет больше, но вы избегаете посредника в виде криптообменников.

Уникальность данной криптобиржи заключается еще и в том, что ввод и вывод возможны не только в криптовалюте, но и фиате с банковских реквизитов. На ввод поддерживается несколько вариантов валют, включая российские рубли, достаточно лишь внести данные с банковской карточки как при стандартной покупке. Вывод на текущий момент доступен в нескольких криптовалютах и евро.

Криптотрейдинг

Торговля криптовалютами ведется в собственном веб-терминале, а также доступны мобильные версии для Android и iOS. Мы пробовали запускать веб-версию на смартфоне, такая возможность тоже существует, но на слабых устройствах предпочтительнее использовать адаптивную версию.

Для технического анализа в платформе имеются свыше 40 встроенных индикаторов, разбитых на три группы. Но нам больше понравились графические шаблоны, такие как «голова и плечи», «XABCD», а также маркировка по расчету риска/прибыли.

По сравнению с традиционными торговыми платформами, технический анализ в StormGain проводится легко и непринужденно, а после закрытия/открытия сайта вся разметка сохраняется точно так же, как и на десктопных версиях.

Торговля ведется в режиме 24/7, позиции можно открывать как непосредственно с рынка, так и отложенными ордерами.

Бонусы/ивенты

StormGain имеет расширенную программу лояльности: комиссии за ввод/вывод компенсируются бонусными баллами, которые впоследствии можно использовать в торговле. Также проводятся различные мероприятие и конкурсы.

На момент подготовки этого обзора на платформе проходит турнир среди трейдеров на демо-счетах, где разыгрывается сумма в 100 000 USDT. Проведение конкурса максимально прозрачно, таблица трейдеров обновляется онлайн, и каждый участвующий может найти себя и тот приз, на который он претендует в текущий момент.

Выводы

Любителям экзотики может показаться недостаточно широким спектр представленных криптовалют, однако новичкам будет максимально комфортно делать первые шаги именно на этой криптобирже.

Относительно высокие требования по размеру депозита компенсируются встроенным мультипликатором, а комиссии на ввод/вывод в криптовалюте приятно удивят даже матерых криптотрейдеров.

StormGain является молодой криптобиржей, чего не скажешь, исходя из уровня подхода как к продвижению компании, так и представленному спектру услуг. Заключение договора с футбольным клубом из английской Премьер-Лиги свидетельствует о далеко идущих амбициозных планах компании, а гибкие условия торговли и наличие мультипликатора будут способствовать воплощению их в жизнь.