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Налоговая насчитала в Украине почти 1800 миллионеров

Налоговая насчитала в Украине почти 1800 миллионеров

По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на начало апреля 2020 года около 1,8 тысячи украинцев задекларировали доходы свыше 1 миллиона гривен.

Об этом сообщают в пресс-служба ГНС ​​по итогам первых трех месяцев кампании по декларированию доходов граждан, полученных за 2019 год.

По данным ГНС, больше всего миллионеров среди киевлян – 702 человека. На Харьковщине доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 143 человека, на Днепропетровщине – 129 человек, а на Киевщине 103 человека.

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Общая сумма налогов, которую миллионеры должны уплатить в бюджет, составляет 234,4 миллиона гривен.

«За указанный период наибольшая сумма к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определена жителем Львовской области от получения иностранных доходов», – сообщают в налоговой.

Справка Finance.ua:

  • Кампания по декларированию доходов все еще продолжается: задекларировать свои доходы, полученные в 2019 году, можно до 1 июля.
  • Налоги с доходов в 2019 году разрешено платить до 1 октября 2020 года.
По материалам hromadske.tv
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