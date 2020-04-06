Налоговая насчитала в Украине почти 1800 миллионеров

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По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на начало апреля 2020 года около 1,8 тысячи украинцев задекларировали доходы свыше 1 миллиона гривен.
Об этом сообщают в пресс-служба ГНС по итогам первых трех месяцев кампании по декларированию доходов граждан, полученных за 2019 год.
По данным ГНС, больше всего миллионеров среди киевлян – 702 человека. На Харьковщине доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 143 человека, на Днепропетровщине – 129 человек, а на Киевщине 103 человека.
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Общая сумма налогов, которую миллионеры должны уплатить в бюджет, составляет 234,4 миллиона гривен.
«За указанный период наибольшая сумма к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определена жителем Львовской области от получения иностранных доходов», – сообщают в налоговой.
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