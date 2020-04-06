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PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме (видео)

PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме (видео)

В последнее время бурное обсуждение вызывает возможный дизайн игровой консоли PlayStation 5. Каждое поколение консолей PlayStation имеет свой собственный дизайн, поэтому и PlayStation 5 должен получить новый корпус.

О том, как выглядит комплект разработчиков, мы знаем уже давно. Sony показала новый фирменный геймпад DualSense для PlayStation 5, но дизайн потребительской версии самой консоли остается загадкой.

Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал новый видеоролик, в котором нам показывают DualSense и консоль PlayStation 5 в двухцветном варианте.


Фото: www.ixbt.com

Стоит отметить, что этот видеоролик не является официальным, однако Concept Creator и LetsGoDigital регулярно создают очень точные трехмерные модели еще не выпущенных смартфонов и консолей, используя патентную информацию и утечки в сеть чертежей. Справедливости ради хочется добавить, что подобные рендеры и ролики имеют отличное качество и детализацию. Их вполне можно спутать с официальными материалами, однако по факту это все равно fan-made контент.

Очень интересно, сохранит ли Sony фирменный черный цвет консоли или же PlayStation 5 действительно получит абсолютно новое дизайнерское направление.

По материалам iXBT.com
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