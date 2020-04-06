Renault сконцентрируется на электромобилях

Французский автопроизводитель Renault заявил, что продает свою долю в китайском совместном предприятии с Dongfeng Motor Corporation Dongfeng, что, по словам Renault, поможет ему добиться максимальной синергии с японским партнером Nissan.

Renault была одной из многих ведущих мировых автомобильных компаний, которая сильно пострадала от воздействия коронавируса, что привело к закрытию заводов и падению спроса.

Renault и Dongfeng заявили, что продолжат сотрудничество с Nissan в области двигателей нового поколения, таких как поставка компонентов для Dongfeng Renault Automotive Company и лицензии на дизельное топливо для Dongfeng Automobile Co Ltd.

Renault и Dongfeng также будут сотрудничать в области высокотехнологичных интеллектуальных транспортных средств, в то время как Dongfeng Renault Automotive Company прекратит свою деятельность под маркой Renault.

«Мы начинаем новую главу в Китае. Мы сконцентрируемся на электромобилях и легких коммерческих автомобилях – двух основных движущих силах будущей чистой мобильности и будем более эффективно использовать наши отношения с Nissan », – сказал Франсуа Провост, председатель китайского региона Renault.