Украинское автопроизводство в марте упало

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В марте предприятиями украинского автопрома было изготовлено 288 ед. автотранспортных средств. Несмотря на то, что такой результат оказался на 28% лучше февральского, относительно марта прошлого года выпуск автотранспорта в Украине сократился более чем на 46%.
Такие данные сообщает Укравтопром.
Завод Еврокар, который продолжает формировать всю статистику в легковом сегменте, снизил мартовскую сборку на 44% до 246 авто.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) остался на февральском уровне – 2 шт., что на 2 единицы меньше, чем в марте прошлого года. Обе машины были изготовлены на заводе «Черкасский автобус».
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Также в марте украинские автопроизводители выпустили 40 автобусов, что на 55% меньше показателя годичной давности и на 48% меньше, чем в предыдущем месяце.
Всего в первом квартале 2020 года в Украине было собрано 1365 ед. автотранспортных средств, почти на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:
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