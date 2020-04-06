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Украинское автопроизводство в марте упало

Украинское автопроизводство в марте упало

В марте предприятиями украинского автопрома было изготовлено 288 ед. автотранспортных средств. Несмотря на то, что такой результат оказался на 28% лучше февральского, относительно марта прошлого года выпуск автотранспорта в Украине сократился более чем на 46%.

Такие данные сообщает Укравтопром.

Завод Еврокар, который продолжает формировать всю статистику в легковом сегменте, снизил мартовскую сборку на 44% до 246 авто.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) остался на февральском уровне – 2 шт., что на 2 единицы меньше, чем в марте прошлого года. Обе машины были изготовлены на заводе «Черкасский автобус».

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Также в марте украинские автопроизводители выпустили 40 автобусов, что на 55% меньше показателя годичной давности и на 48% меньше, чем в предыдущем месяце.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было собрано 1365 ед. автотранспортных средств, почти на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:

  • легковых автомобилей – 1179 шт. (-22%);
  • коммерческих – 12 шт. (-14%);
  • автобусов – 174 шт. (-21%).

Справка Finance.ua:

  • В марте из-за карантина продажи снизились на 16%, если сравнивать с мартом 2019 года. Тогда зарегистрировали 6,1 тыс. новых автомобилей, из которых самым популярным был кроссовер Renault Duster.

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По материалам Finance.UA
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