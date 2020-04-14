Юлия Стаканкова: если пожелали хорошего кофе дома

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кофе – это часть жизни большинства людей. Для кого-то он – ритуал бодрого утра. Других людей кофе вдохновляет на эксперименты или дает возможность замедлиться и отдохнуть. В то же время автоматические кофемашины максимально упрощают приготовление кофе – от помола до приготовления чашки кофе. В нынешних условиях удачно подобранная кофемашина еще и способна сделать пребывание дома максимально комфортным.
Як разобраться в многочисленных характеристиках и функциях кофемашин, я расскажу в колонке.
Хочу подчеркнуть, что существуют несколько параметров, по которым необходимо выбирать кофейную машину. Остановимся на каждом из них.
Разнообразие напитков
Первое, на что вам надо обращать внимание – перечень кофейных напитков, которые готовит кофемашина. С автоматической кофемашиной их можно приготовить множество – от стандартного эспрессо до двойного капучино. Функционал устройства должен совпадать с предпочтениями вашей семьи.
Вкус эспрессо – базовый для любой кофемашины. На него влияют помол кофейных зерен, время заваривания и давление. Чем дольше заваривается кофе – тем более насыщенным будет вкус. Давление в кофемашинах – неизменный параметр. Поэтому, если вы требовательный ценитель кофе, выбирайте прибор с возможностью настроить степень помола. Обратите внимание, что у некоторых моделей есть отдельный контейнер, куда можно засыпать молотый кофе, кофе без кофеина.
Если вы не представляете хорошего утра без капучино или другого кофе с молоком, следует выбирать кофемашину с молочным решением. В зависимости от типа молочной системы, готовить любимый напиток можно по-разному. Рассмотрим три наиболее популярные системы:
Итак, любителям черного кофе можно остановить выбор на простых моделях кофемашин, но необходимо обратить внимание на возможности настроек. Если любите кофе с молоком, то проанализируйте функции приготовления молочных напитков и тип молочной системы в кофемашине. Стоит подумать, готовы ли вы несколько раз в день отдельно готовить пену для капучино, или тщательно промывать молочную систему.
Скорость и простота приготовления
Настройка. Название «автоматическая кофемашина» говорит о том, что для приготовления необходим минимум усилий – машина сделает все за вас. Однако, в работе автоматических кофемашин есть несколько принципиальных отличий.
Кофемашины бывают с базовыми и индивидуальными настройками. Разница – в возможности влиять на количество воды, крепость кофе, количество молока и тому подобное. Выше мы уже отметили – если вам нравятся стандартные вкусы кофейных напитков, достаточно выбрать прибор с базовыми настройками. Индивидуальные настройки помогут приготовить очень крепкий эспрессо или капучино с определенным количеством молока.
Панель управления. Кофемашина – прибор, которым пользуются ежедневно. Поэтому он должен быть удобным. Стоит присмотреться к панели управления приготовления напитков. Она может быть с отдельной кнопкой на дисплее с обозначением всех функции, сенсорной, или со специальной ручкой, которую необходимо крутить, чтобы выбрать напиток, прочность, или количество воды. Выбирайте панель, которая будет понятна и удобна в использовании именно вам.
Легкая очистка
Правильный уход за кофемашиной влияет не только на срок работы, но и на сохранение качественного вкуса кофе. Кофемашины, которые готовят только черный кофе, требуют минимального ухода. Все, что вам нужно – регулярно очищать контейнер от кофейного жмыха.
Машины с молочными системами следует очищать после каждого приготовления кофе. Панарелло необходимо открутить и ополоснуть, вымыть изнутри остатки молока. Встроенную молочную систему – разобрать и тщательно промыть каждую часть, чтобы в ней не оставалось молока и не размножались бактерии. Отличается система LatteGo: в ней вообще отсутствуют трубочки, которые трудно вымыть изнутри – ухаживать за ней значительно легче.
Систематический уход
Кроме базовой чистки от жмыха и остатков молока, в кофемашине нужно периодически очищать блок заваривания, проводить декальцинацию системы и менять фильтр для воды.
Блок заваривания. Важный элемент, который по сути является сердцем кофемашины. Чистый блок заваривания – это гигиена и безопасность прибора, а также качественный и вкусный кофе. Как бы ни была настроена вся система, мелкие частицы кофе и кофейное масло в любом случае остаются на стенках прибора. Поэтому их нужно регулярно и своевременно убирать.
В зависимости от производителя, блок заваривания в кофемашинах можно вынуть и очистить самостоятельно, очистить частично, или же эта возможность вовсе отсутствует. К кофемашинам с опцией чистки блока заваривания должна идти детально прописанная инструкция по уходу. На сайтах компаний или крупных продавцов есть видеоинструкции по уходу. Чистить блок заваривания рекомендуется раз в неделю. Как правило, это несколько простых шагов: все части легко вынимаются, интуитивно понятно, как их ставить на место.
Декальцинация системы и фильтр для воды. Декальцинация – очистка кофемашины от накипи. Накипь влияет на качество воды, которая может испортить вкус напитка. Очень удобно автоматическое напоминание о необходимости это сделать. В некоторых кофемашинах есть функция напоминания о декальцинации с пошаговым описанием и видеоинструкцией, что именно нужно сделать.
Частота декальцинации, как и замена фильтра для воды, зависит от многих параметров: количества приготовленных напитков, жесткости воды, типа фильтра, который вы используете и т.д. Тип фильтра также влияет на частоту его замены. Например, фильтры Britta надо менять чаще, чем фильтры AquaClean. Если вода мягкая, а кофемашина – с фильтром, декальцинацию можно проводить раз в год.
Итак, если вы планируете пользоваться кофемашиной долго, за ней необходимо ухаживать. Именно поэтому советую обратить внимание, есть ли поддержка прибора от производителя. В зависимости от сложности и функциональности кофемашины, варьируется и цена устройства.
Юлия Стаканкова, маркетинг-менеджер категории кофемашин Philips Украина
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 4720 9
Программа «Доступное жилье» осталась без финансированияВчера, 11:48 - 1297 8
Цены на продукты в Украине вернулись к нормальному уровню - РожковаВчера, 14:01 - 998 6
Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдумеВчера, 19:00 - 1479 4
Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)Вчера, 09:04 - 3344 3
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средствВчера, 12:02 - 25016 2
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 4720 9
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 3387 1
Межбанк: активная продажа валюты сработает в пользу гривныВчера, 11:10 - 2890
Пылевая буря повредила новый мост в Киеве (фото)Вчера, 17:36 - 2069
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 602 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 438
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1845
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10489 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3918 1