Юлия Стаканкова: если пожелали хорошего кофе дома

Кофе – это часть жизни большинства людей. Для кого-то он – ритуал бодрого утра. Других людей кофе вдохновляет на эксперименты или дает возможность замедлиться и отдохнуть. В то же время автоматические кофемашины максимально упрощают приготовление кофе – от помола до приготовления чашки кофе. В нынешних условиях удачно подобранная кофемашина еще и способна сделать пребывание дома максимально комфортным.

Як разобраться в многочисленных характеристиках и функциях кофемашин, я расскажу в колонке.

Хочу подчеркнуть, что существуют несколько параметров, по которым необходимо выбирать кофейную машину. Остановимся на каждом из них.

Разнообразие напитков

Первое, на что вам надо обращать внимание – перечень кофейных напитков, которые готовит кофемашина. С автоматической кофемашиной их можно приготовить множество – от стандартного эспрессо до двойного капучино. Функционал устройства должен совпадать с предпочтениями вашей семьи.

Вкус эспрессо – базовый для любой кофемашины. На него влияют помол кофейных зерен, время заваривания и давление. Чем дольше заваривается кофе – тем более насыщенным будет вкус. Давление в кофемашинах – неизменный параметр. Поэтому, если вы требовательный ценитель кофе, выбирайте прибор с возможностью настроить степень помола. Обратите внимание, что у некоторых моделей есть отдельный контейнер, куда можно засыпать молотый кофе, кофе без кофеина.

Если вы не представляете хорошего утра без капучино или другого кофе с молоком, следует выбирать кофемашину с молочным решением. В зависимости от типа молочной системы, готовить любимый напиток можно по-разному. Рассмотрим три наиболее популярные системы:

Панарелло – молочная система с трубкой, которая подает горячий пар в стакан с молоком, сбивая его в пену. Вам необходимо будет научиться пользоваться трубкой и правильно держать стакан с молоком для идеальной молочной пенки.

Встроенная молочная система с емкостью для молока и мягкими трубками, через которые во время приготовления напитка проходит молоко. Кофемашина с такой молочной системой наиболее распространена. С ней напиток можно сделать только одним нажатием кнопки: она сама готовит молочную пену, кофе и смешивает их. Вы тратите минимум времени и усилий на приготовление. Однако, все части такой молочной системы необходимо тщательно промывать после каждого приготовления кофе. Особое внимание следует уделять промывке трубочек изнутри: чтобы в них не скапливались бактерии.

Молочная система LatteGo (запатентованная технология компании Philips – авт.) – молочник, состоящий только из двух простых частей. Особенность системы – она ​​не содержит трубочек. Напиток готовится одним нажатием кнопки. Система LatteGo тоже самостоятельно сбивает молоко в пену и может приготовить молочный напиток даже из растительного молока, которое обычно трудно взбивается. Важное преимущество – легкость мытья молочника: благодаря простой конструкции и отсутствию трубочек, оно занимает несколько секунд.

Итак, любителям черного кофе можно остановить выбор на простых моделях кофемашин, но необходимо обратить внимание на возможности настроек. Если любите кофе с молоком, то проанализируйте функции приготовления молочных напитков и тип молочной системы в кофемашине. Стоит подумать, готовы ли вы несколько раз в день отдельно готовить пену для капучино, или тщательно промывать молочную систему.

Скорость и простота приготовления

Настройка. Название «автоматическая кофемашина» говорит о том, что для приготовления необходим минимум усилий – машина сделает все за вас. Однако, в работе автоматических кофемашин есть несколько принципиальных отличий.

Кофемашины бывают с базовыми и индивидуальными настройками. Разница – в возможности влиять на количество воды, крепость кофе, количество молока и тому подобное. Выше мы уже отметили – если вам нравятся стандартные вкусы кофейных напитков, достаточно выбрать прибор с базовыми настройками. Индивидуальные настройки помогут приготовить очень крепкий эспрессо или капучино с определенным количеством молока.

Панель управления. Кофемашина – прибор, которым пользуются ежедневно. Поэтому он должен быть удобным. Стоит присмотреться к панели управления приготовления напитков. Она может быть с отдельной кнопкой на дисплее с обозначением всех функции, сенсорной, или со специальной ручкой, которую необходимо крутить, чтобы выбрать напиток, прочность, или количество воды. Выбирайте панель, которая будет понятна и удобна в использовании именно вам.

Легкая очистка

Правильный уход за кофемашиной влияет не только на срок работы, но и на сохранение качественного вкуса кофе. Кофемашины, которые готовят только черный кофе, требуют минимального ухода. Все, что вам нужно – регулярно очищать контейнер от кофейного жмыха.

Машины с молочными системами следует очищать после каждого приготовления кофе. Панарелло необходимо открутить и ополоснуть, вымыть изнутри остатки молока. Встроенную молочную систему – разобрать и тщательно промыть каждую часть, чтобы в ней не оставалось молока и не размножались бактерии. Отличается система LatteGo: в ней вообще отсутствуют трубочки, которые трудно вымыть изнутри – ухаживать за ней значительно легче.

Систематический уход

Кроме базовой чистки от жмыха и остатков молока, в кофемашине нужно периодически очищать блок заваривания, проводить декальцинацию системы и менять фильтр для воды.

Блок заваривания. Важный элемент, который по сути является сердцем кофемашины. Чистый блок заваривания – это гигиена и безопасность прибора, а также качественный и вкусный кофе. Как бы ни была настроена вся система, мелкие частицы кофе и кофейное масло в любом случае остаются на стенках прибора. Поэтому их нужно регулярно и своевременно убирать.

В зависимости от производителя, блок заваривания в кофемашинах можно вынуть и очистить самостоятельно, очистить частично, или же эта возможность вовсе отсутствует. К кофемашинам с опцией чистки блока заваривания должна идти детально прописанная инструкция по уходу. На сайтах компаний или крупных продавцов есть видеоинструкции по уходу. Чистить блок заваривания рекомендуется раз в неделю. Как правило, это несколько простых шагов: все части легко вынимаются, интуитивно понятно, как их ставить на место.

Декальцинация системы и фильтр для воды. Декальцинация – очистка кофемашины от накипи. Накипь влияет на качество воды, которая может испортить вкус напитка. Очень удобно автоматическое напоминание о необходимости это сделать. В некоторых кофемашинах есть функция напоминания о декальцинации с пошаговым описанием и видеоинструкцией, что именно нужно сделать.

Частота декальцинации, как и замена фильтра для воды, зависит от многих параметров: количества приготовленных напитков, жесткости воды, типа фильтра, который вы используете и т.д. Тип фильтра также влияет на частоту его замены. Например, фильтры Britta надо менять чаще, чем фильтры AquaClean. Если вода мягкая, а кофемашина – с фильтром, декальцинацию можно проводить раз в год.

Итак, если вы планируете пользоваться кофемашиной долго, за ней необходимо ухаживать. Именно поэтому советую обратить внимание, есть ли поддержка прибора от производителя. В зависимости от сложности и функциональности кофемашины, варьируется и цена устройства.

Юлия Стаканкова, маркетинг-менеджер категории кофемашин Philips Украина