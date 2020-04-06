Доверяет ли население деньги банкам во время карантина (статистика НБУ)

За месяц карантина гривневые депозиты выросли на 4%, а валютные сократились на 2%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%).

“То есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Not bad как для месяца кризиса. Спасибо, что доверяете банковской системе”, – отмечают у регулятора.

Читайте также: В марте население массово открывало валютные депозиты

При этом в НБУ отмечают, что кредитование ожидаемо начало замедляться. Если чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются.

“В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки уменьшили лимиты, то в случае с физлицами – это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом – из-за исчерпания средств”, – подытожили в Нацбанке.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.