Какой будет цена на нефть после соглашения стран ОПЕК - мнение эксперта

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После сделки ОПЕК+ цены на нефть не вернутся к предыдущим показателям. Максимум могут достичь уровня 40-45 долл. за баррель. Наиболее реальная перспектива – около 35 долл.
Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономический эксперт Андрей Новак.
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“Спрос на нефть и энергоресурсы сейчас существенно уменьшился из-за пандемии коронавируса и уменьшения производства во всем мире. Зато на рынке сырья еще много, так что очень не скоро спрос на него начнет увеличиваться. Запасы нефтепродуктов сейчас слишком велики”, – объясняет он.
По словам экономиста, от соглашения ОПЕК+ выигрывают только те государства, которые имеют резервы для хранения сырья и возможности лучшей добычи – новейшие технологии, неглубокое залегание нефти.
“Это – арабские государства, США. В России нефть добывают из больших глубин. Уже не один год они не имеют доступа к новейшим технологиям из-за санкций, сфера нефтедобычи там прекратила развиваться. Ведь все оборудование россияне покупали из-за рубежа”, – добавляет Андрей Новак.
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