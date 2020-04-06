Какой будет цена на нефть после соглашения стран ОПЕК - мнение эксперта

После сделки ОПЕК+ цены на нефть не вернутся к предыдущим показателям. Максимум могут достичь уровня 40-45 долл. за баррель. Наиболее реальная перспектива – около 35 долл.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономический эксперт Андрей Новак.

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“Спрос на нефть и энергоресурсы сейчас существенно уменьшился из-за пандемии коронавируса и уменьшения производства во всем мире. Зато на рынке сырья еще много, так что очень не скоро спрос на него начнет увеличиваться. Запасы нефтепродуктов сейчас слишком велики”, – объясняет он.

По словам экономиста, от соглашения ОПЕК+ выигрывают только те государства, которые имеют резервы для хранения сырья и возможности лучшей добычи – новейшие технологии, неглубокое залегание нефти.

“Это – арабские государства, США. В России нефть добывают из больших глубин. Уже не один год они не имеют доступа к новейшим технологиям из-за санкций, сфера нефтедобычи там прекратила развиваться. Ведь все оборудование россияне покупали из-за рубежа”, – добавляет Андрей Новак.

Справка Finance.ua: