Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсии

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В ближайшие дни начнутся инициированные Президентом Украины выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 гривен пенсионерам и другим незащищенным слоям населения.
Об этом заявила Міністр соціальної політики министр социальной политики Марина Лазебная в связи с одобрением Верховной Радой изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
“Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 мільйонів человек”, – отметила она.
По ее словам, после вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты.
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