Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсии

В ближайшие дни начнутся инициированные Президентом Украины выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 гривен пенсионерам и другим незащищенным слоям населения.

Об этом заявила Міністр соціальної політики министр социальной политики Марина Лазебная в связи с одобрением Верховной Радой изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

“Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 мільйонів человек”, – отметила она.

По ее словам, после вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты.

Как получить:

пенсионерам, получающим пенсии на банковские карты, единовременное пособие в размере 1000 гривен будет зачислено автоматически;

тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Справка Finance.ua:

16 марта президент Владимир Зеленский предложил правительству увеличить доходы тех пенсионеров, которые получают пенсию ниже 5 тыс грн, еще на 1 тыс грн.

По данным Пенсионного фонда, 10,023 млнчеловек (88,4% от всех пенсионеров в Украине) получают пенсию меньше 5 тыс грн.

Согласно определенному Правительством порядку, единовременное пособие в сумме 1000 гривен получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

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