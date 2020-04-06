Сколько потеряла торговля с начала карантина

Несмотря на ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости, товарооборот супермаркетов с начала карантина сократился.

Потери понесли магазины, расположенные в торгово-развлекательных центрах или недалеко от жилых районов. Товарооборот упал на 15-70%, пишет Ассоциация ритейлеров Украины.

От 50% до 80% товарооборота потеряли магазины на вокзалах и на ранее многолюдных улицах. Произошел спад в сегменте магазинов у дома. Там средний чек незначительно вырос, однако покупки делают реже, чем раньше.

Это происходит потому, что потребители успели закупить продуктов и товаров первой необходимости заранее. Кроме того, люди стали экономить, ибо вынужденно не работают во время карантина.

Одна из крупнейших сетей АЗС в марте зафиксировала спад продаж бензина почти на 30%. В апреле прогнозируют уменьшение показателей до 50%.

Только в первую неделю карантина магазины бытовой техники и электроники в среднем потеряли 54% продаж, свидетельствуют данные GfK.

Недосчитались доходов заведения общественного питания, которым пришлось быстро перепрофилироваться на услуги доставки. В то же время спад продаж ощутили и те заведения, которые доставляли пищу раньше.