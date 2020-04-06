Стало известно, когда украинцы получат полноценный доступ к кадастрам

Полноценно реализовать принятый Верховной Радой закон №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных” (НИГД) удастся с 2021 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

По его словам, пилотный проект НИГД могут запустить в этом году.

“Мы должны обеспечить полную совместимость и достоверность геопространственных данных, которых в Украине чрезвычайное множество. Планируется, что национальная инфраструктура геопространственных данных сможет заработать со следующего года. Однако уже рассматривается возможность запустить пилот в этом году”, – сообщил Башлык.

Он также отметил, что система НИГД сможет объединить в себе сразу несколько реестров с геопространственными данными.

В частности, в Госгеокадастре отмечают, что пользователи смогут искать, просматривать и загружать на единой картографической основе данные о природных ресурсах: земля, вода, лес, полезные ископаемые, природоохранные зоны, статистическая информация и другие объекты (дороги, порты, подземные и наземные коммуникации, объекты культурного наследия и т.д.).

Справка Finance.ua: