Стало известно, когда украинцы получат полноценный доступ к кадастрам

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Полноценно реализовать принятый Верховной Радой закон №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных” (НИГД) удастся с 2021 года.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык.
По его словам, пилотный проект НИГД могут запустить в этом году.
“Мы должны обеспечить полную совместимость и достоверность геопространственных данных, которых в Украине чрезвычайное множество. Планируется, что национальная инфраструктура геопространственных данных сможет заработать со следующего года. Однако уже рассматривается возможность запустить пилот в этом году”, – сообщил Башлык.
Он также отметил, что система НИГД сможет объединить в себе сразу несколько реестров с геопространственными данными.
В частности, в Госгеокадастре отмечают, что пользователи смогут искать, просматривать и загружать на единой картографической основе данные о природных ресурсах: земля, вода, лес, полезные ископаемые, природоохранные зоны, статистическая информация и другие объекты (дороги, порты, подземные и наземные коммуникации, объекты культурного наследия и т.д.).
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