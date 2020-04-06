Отпуск без сохранения зарплаты предлагают компенсировать за счет бюджета

Для обеспечения соцзащиты работников, которые вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина, предлагают осуществлять выплату компенсации части утраченного заработка из госбюджета.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, наработанному Министерством экономики, который должен усилить соцзащиту населения в период карантина из-за коронавируса. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Федерации профсоюзов.

По законопроекту, Минэкономики оценивает общее количество работников, которые в ближайшее время могут быть отправлены в неоплачиваемые отпуска, в 1,2-1,8 млн человек.

В наибольшей зоне риска те, кто задействованы в таких видах деятельности:

временное размещение и организация питания;

искусство, спорт, развлечения и отдых;

предоставление различных видов услуг;

деятельность туристических агентств и операторов;

оптовая и розничная торговля;

транспорт и строительство.

Сумма из госбюджета. На выплату таких компенсаций нужно будет предусмотреть из Государственного бюджета Украины расходы в размере от 4 до 16 млрд игры, в зависимости от установленной помощи такому работнику.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

Фонд безработицы принял решение о повышении минимального размера помощи на случай безработицы для определенных категорий лиц.

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