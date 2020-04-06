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Отпуск без сохранения зарплаты предлагают компенсировать за счет бюджета

Отпуск без сохранения зарплаты предлагают компенсировать за счет бюджета

Для обеспечения соцзащиты работников, которые вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина, предлагают осуществлять выплату компенсации части утраченного заработка из госбюджета.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, наработанному Министерством экономики, который должен усилить соцзащиту населения в период карантина из-за коронавируса. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Федерации профсоюзов.

По законопроекту, Минэкономики оценивает общее количество работников, которые в ближайшее время могут быть отправлены в неоплачиваемые отпуска, в 1,2-1,8 млн человек.

В наибольшей зоне риска те, кто задействованы в таких видах деятельности:

  • временное размещение и организация питания;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых;
  • предоставление различных видов услуг;
  • деятельность туристических агентств и операторов;
  • оптовая и розничная торговля;
  • транспорт и строительство.

Сумма из госбюджета. На выплату таких компенсаций нужно будет предусмотреть из Государственного бюджета Украины расходы в размере от 4 до 16 млрд игры, в зависимости от установленной помощи такому работнику.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

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По материалам Finance.UA
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