Отпуск без сохранения зарплаты предлагают компенсировать за счет бюджета

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Для обеспечения соцзащиты работников, которые вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина, предлагают осуществлять выплату компенсации части утраченного заработка из госбюджета.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, наработанному Министерством экономики, который должен усилить соцзащиту населения в период карантина из-за коронавируса. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Федерации профсоюзов.
По законопроекту, Минэкономики оценивает общее количество работников, которые в ближайшее время могут быть отправлены в неоплачиваемые отпуска, в 1,2-1,8 млн человек.
В наибольшей зоне риска те, кто задействованы в таких видах деятельности:
Сумма из госбюджета. На выплату таких компенсаций нужно будет предусмотреть из Государственного бюджета Украины расходы в размере от 4 до 16 млрд игры, в зависимости от установленной помощи такому работнику.
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