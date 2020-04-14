Продажи электрокаров упадут на 43% к концу года - Wood Mackenzie

Пандемия COVID-19 может привести к падению рынка электрокаров на 43% к концу этого года. Кроме пандемии, на продажи повлияет отсрочка обновления автопарков на фоне изменения цен на нефть и ожидания потребителями понятной ситуации на рынке.

Об этом сообщила исследовательская компания Wood Mackenzie.

Количество проданных автомобилей до конца года упадет до 1,3 млн единиц. Спрос в Китае вырастет до уровня прошлого года в ноябре, а Европу это ждет лишь в декабре. В то же время в США спрос упадет на 30% по сравнению с показателем 2019 года.

До февраля продажи всех автомобилей в Китае упали на 80% по сравнению с показателем прошлого года, а продажи электрокаров — вообще на 90%. Более того, за последние два года на долю экологических машин в Китае пришлось лишь 5%.

В то же время в Европе, несмотря на сокращение общего рынка на 7%, продажи электрокаров в январе подскочили на 121%, однако в феврале рост замедлился, хотя был в положительной плоскости.

Из-за усиления негативного влияния распространения COVID-19 международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз продаж легковых автомобилей на мировом рынке в этом году. По мнению экспертов агентства, по итогам года продажи могут упасть на 14%. В февральском прогнозе спад ожидался на уровне 2,5%.

Наиболее существенно спрос упадет в Западной Европе – на 21% (в феврале прогнозировалось снижение на 4%). Продажи легковых автомобилей в США упадут не менее чем на 15% (на 1,2%). В Китае спрос на легковые авто может упасть на 10% (на 2,9%). Продажи в Японии сократятся на 8%.