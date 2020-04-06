Межбанк: низкая активность сыграла не на пользу доллару

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Как мы и прогнозировали в своем утреннем обзоре — активность покупателей валюты в понедельник была достаточно низкой.
Фактически с самого начала сессии предложение превышало спрос. Как местные компании, так и нерезиденты не были замечены с большим интересом к покупке евро и доллара, а вот продавцы были готовы реализовать как минимум свой обычный дежурный объем. Это быстро отразилось на котировках – они пошли вниз к цели в 27 гривен за доллар и ниже, а у Нацбанка появилась возможность пополнить резервы. Регулятор дождался проседания котировок к уровням около 27 гривен и вышел на торги со скупкой валюты. Вначале довольно быстро купил $50 млн по 27 гривен за доллар, а потом опустил свой ценник до 26,99 гривен и простоял с этим уровнем почти до активной части сессии.
Своими покупками Нацбанк удержал курс в пределах 27 гривен и сумел пополнить резервы по наблюдениям участников рынка как минимум на $70-95 млн.
Аукцион по размещению ОВГЗ 14 апреля Минфин Украины отменил после общения с первичными дилерами.
Скоро – три дня пасхальных выходных и период расчетов с бюджетом у клиентов, что играет в пользу нацвалюты. На таком рынке спекулянты были вынуждены сегодня работать только в формате “в две стороны” и своими действиями не могли существенно раскачать котировки – желающих купить валюту было немного, а собственные валютные позиции они уже “затарили”. Достаточно спокоен был и наличный рынок, что тоже не дало возможности им активно поиграть на разницах котировок межбанка и курсов в обменках.
Ход торгов
Стартовал рынок с 27,12/27,17 гривен за доллар, что было выше пятничного закрытия 27,09/27,13. Но этот психологический ход не испугал потенциальных покупателей – они не спешили закрывать свои сделки и выжидали. Это сработало ,и уже к 11 часам курс просел до 27,06/27,09 гривен, а затем и вовсе устремился к цели в 27 гривен. К 12:00 доллар подешевел до 27,03/27,06 и быстро приблизился к психологическому порогу в 27 гривен и даже ниже.
НБУ вышел на межбанк и быстро купил $50 млн по 27. Но этого оказалось мало – рынок начал опять давить на курс вниз и регулятор вышел повторно с уровнем по 26,99. И простоял с этой котировкой покупки уже до самого завершения активной фазы сессии. Это не дало доллару провалится ниже и к обеду рынок уже почти замер на отметке 26,99/27,02 до 15 часов, а затем уже окончательно остановился на уровне 26,98/27,02 до самого завершения торгов 13 апреля.
Главные события 13 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,99 / 27,02
евро – 29,48 / 29,51
российский рубль – 0,3669 / 0,3675
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,10897 / 1,0899
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