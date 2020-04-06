Китайские медики рассказали, когда ждать второй волны коронавируса

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Китайские медики призывают мир готовиться ко второй волне коронавируса. Ее следует ждать уже в ноябре.
Об этом заявил руководитель группы экспертов по борьбе с коронавирусом в Китае Чжан Веньхун.
Кроме того, что Чжан Веньхун возглавил группу медиков-экпертов, он сам является практикующим врачом и руководит инфекционным отделением в одной из больниц Шанхая. Он уверен, что победить пандемию до лета – нереальная задача. Пока нет вакцины от коронавируса, он будет атаковать человечество. После относительного затишья летом, Covid-19 может ударить с новой силой уже в ноябре этого года. И тогда врачи снова столкнутся с огромных количеством инфицированных, считает Веньхун.
Но есть и положительные новости. Новая волна не должна быть такой же сильной и смертоносной, как нынешняя вспышка. Это связанно, в частности, и с тем, что врачи уже будут к ней готовы и будут иметь алгоритм действия в условиях новой вспышки коронавируса.
Сейчас первая волна коронавируса достигла своего пика во многих странах, в частности, в США и Европе. Здесь распространение инфекции удается контролировать. Гораздо больше китайский медик обеспокоен тем, что происходит в странах третьего мира, где медицина развита не столь сильно: Индии, странах Африки и Южной Америки. Здесь вспышку контролировать сложнее и это несет угрозу всему миру.
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