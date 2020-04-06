Goldman Sachs прогнозирует падение цен на нефть и после соглашения ОПЕК+

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Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть в ближайшие недели, поскольку “историческое, но недостаточное” соглашение ведущих производителей о сокращении добычи вряд ли компенсирует вызванное коронавирусом падение спроса.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Как отмечает Goldman Sachs, даже если все ключевые члены ОПЕК будут полностью соблюдать соглашение, а все остальные страны, которые согласились сократить добычу в мае, обеспечат 50-процентный уровень соблюдения, добровольное сокращение будет представлять собой снижение лишь на 4,3 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала.
Более крупное сокращение производства странами G20 также не сильно поможет, сообщил банк.
“В конечном счете, это просто отражает то, что никакие добровольные сокращения не могут быть достаточно большими, чтобы компенсировать среднее падение спроса на 19 млн баррелей в сутки в апреле-мае из-за коронавируса”, – говорится в сообщении.
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