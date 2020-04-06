Нардепы приняли в целом законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины.

Проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геопространственных данных, а также создания национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров и формирования современной системы обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации.

Также, по мнению авторов законопроекта, он обеспечит открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.