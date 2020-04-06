В Минэкономики объяснили, почему после введения карантина выросли цены

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Рост цен на продукты после введения в Украине карантина в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили сезонными факторами и спекуляциями.
«В частности, причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет», — сообщают в министерстве.
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Кроме этого, на рост цен на продукты повлиял рост курса доллара и девальвация гривны в начале 2020 года, считают в Минэкономики.
«Третья причина — это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают», — отметили в ведомстве.
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