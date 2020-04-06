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В Минэкономики объяснили, почему после введения карантина выросли цены

В Минэкономики объяснили, почему после введения карантина выросли цены

Рост цен на продукты после введения в Украине карантина в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили сезонными факторами и спекуляциями.

«В частности, причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет», — сообщают в министерстве.

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Кроме этого, на рост цен на продукты повлиял рост курса доллара и девальвация гривны в начале 2020 года, считают в Минэкономики.

«Третья причина — это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают», — отметили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • С целью стабилизации цен на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.
  • В Минэкономики заявили, что ажиотажный спрос на продукты питания остановился.
По материалам hromadske.tv
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