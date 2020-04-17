Как получить налоговую скидку не выходя из дома

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В Главном управлении ГНС в Ровенской области напомнили, что граждане могут воспользоваться правом на налоговую скидку.
Право на налоговую скидку имеют граждане, которые в течение 2019 года:
Для получения налоговой скидки гражданам необходимо подать в контролирующий орган по месту своей регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Срок подачи декларации для реализации права на налоговую скидку – 31 декабря 2020 года.
Сумма налоговой скидки. Согласно Налоговому кодексу Украины общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ.
Все расходы, которые указываются для получения налоговой скидки, должны быть фактически совершены в отчетном, то есть 2019 году и обязательно подтверждены документально. Это могут быть платежные и расчетные документы, квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера и тому подобное. К поданной декларации для получения налоговой скидки подкрепляются сканкопии документов.
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