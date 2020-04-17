Как получить налоговую скидку не выходя из дома

В Главном управлении ГНС в Ровенской области напомнили, что граждане могут воспользоваться правом на налоговую скидку.

Право на налоговую скидку имеют граждане, которые в течение 2019 года:

платили за обучение;

пользовались ипотечным кредитом;

арендовали жилье как внутренне перемещенные лица;

понесли расходы в связи с усыновлением, уплатой страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни;

делали пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного страхования;

получили услуги репродуктивной медицины.

Для получения налоговой скидки гражданам необходимо подать в контролирующий орган по месту своей регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Срок подачи декларации для реализации права на налоговую скидку – 31 декабря 2020 года.

Сумма налоговой скидки. Согласно Налоговому кодексу ​​Украины общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ.

Все расходы, которые указываются для получения налоговой скидки, должны быть фактически совершены в отчетном, то есть 2019 году и обязательно подтверждены документально. Это могут быть платежные и расчетные документы, квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера и тому подобное. К поданной декларации для получения налоговой скидки подкрепляются сканкопии документов.

Справка Finance.ua:

Учитывая введение карантина, в налоговой службе обращают внимание на необходимость подачи такой декларации через Электронный кабинет. Вход в кабинет производится по адресу: cabinet.tax.gov.ua, или через официальный веб-портал ГНС .

ГНС Украины разработала видеоуроки по подаче декларации в электронном виде. Ознакомиться с видеоуроками можно здесь.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫