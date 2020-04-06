Институт молекулярной биологии НАН может производить до 50 тысяч тестов в неделю, но нет денег

С привлечением дополнительных специалистов Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Института.

Указывается, что без привлечения дополнительных специалистов на имеющемся в Институте оборудовании специалисты могут изготовить более 1500 ПЦР-тестов в день, и, соответственно, 10-20 тысяч ПЦР-тестов в неделю.

“Плановая калькуляция сметной стоимости “Тест-системы для диагностики коронавируса COVID-19”, разработанной в Институте, составляет 250 грн на одну реакцию.

Таким образом, плановая калькуляция по изготовлению тест-систем на 50 тысяч реакций составляет 12,5 млн грн”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пока что дополнительно из бюджета Институту поступило всего 350 тыс. грн от Национальной академии наук Украины после перераспределения его расходов для возмещения уже изготовленной Институтом за собственный счет первой партии тест-систем, из которых 600 – передано для использования в г. Киев и Житомирскую область.

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