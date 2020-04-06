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На доплату киевским медикам выделено 894 млн грн – Кличко

На доплату киевским медикам выделено 894 млн грн – Кличко

Киевсовет принял решение о выделении почти 894 миллионов гривен на доплату медицинским работникам столицы.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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“Решение о выделении средств на доплаты всем медикам столицы принял Киевсовет. Речь идет о почти 894 миллионах гривен. Особое внимание и дополнительное финансирование получают медики, работающие с больными коронавирусом”, – отметил Кличко.

Он напомнил, что город принял решение о доплатах врачам инфекционных отделений, которые работают с больными коронавирусом. Сейчас такая доплата составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

По материалам УНН
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